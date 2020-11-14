Свыше десяти тысяч рабочих мест создано в новостройках ТиНАО

Фото: pixabay.com

Свыше десяти тысяч рабочих мест создано на первых этажах жилых новостроек Троицкого и Новомосковского округов. Такие данные за восемь лет озвучил глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

По его словам, на первых этажах новостроек чаще всего размещаются магазины, кафе, парикмахерские, творческие мастерские, студии, офисы, а сами помещения пользуются спросом у арендаторов.

— Их организация способствует созданию мест приложения труда, — сказал Владимир Жидкин.

Создание рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах глава городского ведомства назвал одним из приоритетов властей. За прошедшие годы в Новой Москве уже создано 170 тысяч рабочих мест.

— К 2035 году их должно быть порядка миллиона, — добавил он.

Читайте также: Годовой рекорд по выдаче ипотеки досрочно был установлен в России