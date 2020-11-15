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Водителей Подмосковья предупредили о гололедице
Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

Водителей Подмосковья предупредили о гололедице

Татьяна Плотникова

Общество

Участников дорожного движения в Московской области просят соблюдать осторожность в связи с прогнозируемой гололедицей.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, в ночь на 15 ноября температура воздуха может опуститься до двух градусов ниже нуля. Также ожидаются осадки и гололедица.

В связи с этим водителей просят проявить внимательность на дорогах и соблюдать скоростной режим. Кроме того, автомобилистах просят не выезжать на машинах, на которых еще стоит летняя резина, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы. Предупреждение действует с 21:00 субботы, 14 ноября, до 21:00 понедельника, 16 ноября.

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