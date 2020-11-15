МИД Азербайджана опроверг слухи об отзыве посла из России
Сообщения об отзыве посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы не соответствуют действительности. Об этом заявили в азербайджанском министерстве иностранных дел.
Ведомство назвало данные сообщения беспочвенными, а также напомнило, что назначение и отзыв послов в зарубежных государствах является прерогативой президента Азербайджана, сообщает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Стороны заявили, что удовлетворены спокойствием на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
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