МИД Азербайджана опроверг слухи об отзыве посла из России

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Сообщения об отзыве посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы не соответствуют действительности. Об этом заявили в азербайджанском министерстве иностранных дел.

Ведомство назвало данные сообщения беспочвенными, а также напомнило, что назначение и отзыв послов в зарубежных государствах является прерогативой президента Азербайджана, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Стороны заявили, что удовлетворены спокойствием на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

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