Трамп объявил о нарушениях конституции в ходе выборов

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Действующий президент США Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, заявил, что в ходе голосования были допущены нарушения конституции.

Как написал Трамп в своем Twitter, имеются «поразительные свидетельства масштабного обмана избирателей», а также «неопровержимые доказательства» того, что наблюдателей от Республиканской партии не допускали в помещения, где проводился подсчет голосов.

Подобные нарушения, по словам Трампа, имели место в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и других штатах.

— Неконституционно! — резюмировал Трамп.

There is tremendous evidence of wide spread voter fraud in that there is irrefutable proof that our Republican poll watchers and observers were not allowed to be present in poll counting rooms. Michigan, Pennsylvania, Georgia and others. Unconstitutional! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Напомним, в США 3 ноября состоялись президентскиевыборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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