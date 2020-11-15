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Трамп объявил о нарушениях конституции в ходе выборов
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп объявил о нарушениях конституции в ходе выборов

Татьяна Плотникова

В мире

Действующий президент США Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок, заявил, что в ходе голосования были допущены нарушения конституции.

Как написал Трамп в своем Twitter, имеются «поразительные свидетельства масштабного обмана избирателей», а также «неопровержимые доказательства» того, что наблюдателей от Республиканской партии не допускали в помещения, где проводился подсчет голосов.

Подобные нарушения, по словам Трампа, имели место в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и других штатах.

— Неконституционно! — резюмировал Трамп.

Напомним, в США 3 ноября состоялись президентскиевыборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Читайте также: Трамп заявил о своей победе в выборах в Пенсильвании по конституции

выборыДональд ТрампДжозеф Байден
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