СМИ: Пассажир погиб под поездом в московском метро

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Беломорская Карта всех событий

Человек погиб в результате падения на рельсы в Московском метрополитене, рассказали в экстренных службах столицы.

По словам источника, инцидент произошел на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии. Человек упал на жесткий путь под прибывающий из центра поезд.

Другие подробности происшествия не приводятся, сообщает ТАСС.

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