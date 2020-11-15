Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 ноября

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В воскресенье, 15 ноября, погоду в столичном регионе будет определять близость атмосферного фронта. Он принесет облачную и промозглую погоду.

Температура воздуха в Москве не превысит двух градусов тепла, в Подмосковье ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 760 миллиметров ртутного столба, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил вероятность аномально теплой зимы в Москве.

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