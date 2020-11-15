Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трамп потребовал отменить пересчет голосов в Джорджии
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп потребовал отменить пересчет голосов в Джорджии

Вероника Кузьминова

В мире

Президент США Дональд Трамп назвал бесполезным ручной пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом американский лидер написал в Twitter-аккаунте в субботу, 14 ноября.

— Пересчет вручную, который идет в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи, — заявил Трамп.

Он призвал не давать демократам «украсть победу» на президентских выборах. Твит Трампа был помечен в соцсети как вызывающий сомнение.

Напомним, в США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

Читайте также: Трамп заявил о своей победе в выборах в Пенсильвании по конституции

выборыДональд ТрампСША
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Отчего мы стали так скучны

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте