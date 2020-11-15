Трамп потребовал отменить пересчет голосов в Джорджии
Президент США Дональд Трамп назвал бесполезным ручной пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом американский лидер написал в Twitter-аккаунте в субботу, 14 ноября.
— Пересчет вручную, который идет в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи, — заявил Трамп.
Он призвал не давать демократам «украсть победу» на президентских выборах. Твит Трампа был помечен в соцсети как вызывающий сомнение.
The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020
Напомним, в США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.
Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.
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