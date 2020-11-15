Трамп потребовал отменить пересчет голосов в Джорджии

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Президент США Дональд Трамп назвал бесполезным ручной пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом американский лидер написал в Twitter-аккаунте в субботу, 14 ноября.

— Пересчет вручную, который идет в Джорджии, — это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи, — заявил Трамп.

Он призвал не давать демократам «украсть победу» на президентских выборах. Твит Трампа был помечен в соцсети как вызывающий сомнение.

The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Напомним, в США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства являются действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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