Пожар в новостройке на западе Москвы потушен

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Россия, Москва, Нежинская улица, 5Б Карта всех событий

Пожар ликвидировали на улице Нежинской в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

— В 11:52 пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Информации о пострадавших не поступало. Уточняется, что в новостройке горел утеплитель на крыше.

Огонь появился примерно в 10:58 в здании. На место оперативно выехали пожарные.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при пожаре, который произошел в многоэтажном доме в Северном Медведкове.

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