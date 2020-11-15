Ученые обнаружили опасный для жизни побочный эффект у средства против облысения

Фото: pixabay.com

Команда ученых из стран США и Канады выяснила, что одно широко применяемое средство против облысения может вызвать тревожность, депрессию и суицидальные настроения у представителей сильного пола моложе 45 лет.

Исследователи провели анализ базы данных Всемирной организации здравоохранения VigiBase, в которой есть вся нужная информация о побочных реакциях на лекарства из 153 стран.

В итоге ученым удалось выявить одну закономерность: после лечения препаратом, в котором содержался финастерид, было зафиксировано 356 сообщений о суицидальном поведении и 2926 сообщений о неблагоприятных психологических реакциях среди пациентов. Уролог Куок-Дин Трин подчеркнул, что терапевт, выписывая данное средство, должен обязательно учитывать эти негативные побочные эффекты, передает ФАН.

Кроме того, он отметил, что больше всего это касается молодых людей, страдающих облысением и одновременно неустойчивых к психологическим проблемам вроде депрессии.

В данный момент времени проблема остается не изученной до конца. По словам ученых, биологические механизмы появления подобных побочных эффектов не известны до сих пор.

Читайте также: «Опасность миновала»: телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы