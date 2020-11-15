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«Буду красивая»: Дана Борисова сделала четвертую пластическую операцию
Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Буду красивая»: Дана Борисова сделала четвертую пластическую операцию

Захар Чайченко

Звезды

Телеведущая Дана Борисова, которая довольно часто говорила о том, как сильно она боится старения, сделала четвертую пластическую операцию на лице. Предыдущий поход к хирургу Борисовой состоялся около года назад, однако звезда решила закрепить успех и стать еще моложе.

Сама Дана рассказала о том, что повторная операция прошла успешно. Со слов звездной телеведущей, она прекрасно спала и даже не чувствовала сильной боли.

— Буду красивая! Лицо вытянется и постройнеет, акцент сделали на углы челюстей. Они станут еще изящнее и благороднее, — цитирует Борисову издание «7Дней».

К слову, финального результата Борисова все еще не видела, так как ей только предстоит снятие бандажа. Однако телеведущая уверена в том, что, когда спадет отек, все будет в порядке и результат не сможет ее расстроить.

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