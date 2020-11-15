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«Бедный малыш»: сын Регины Тодоренко сломал руку
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Бедный малыш»: сын Регины Тодоренко сломал руку

Захар Чайченко

Звезды

Регина Тодоренко опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное видео, на котором ее сын Майкл играет с игрушечным домиком. Рука маленького Михаила на видео в гипсе ярко-синего цвета. Телеведущая написала, что сын сломал руку, и поблагодарила своих фанатов за идеи «спокойных» игр, которые они прислали по ее просьбе.

— Сломал лапу наш медведь. Спасибо всем, кто откликнулся на просьбу прислать варианты спокойных игр. Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в руке, — написала Тодоренко в подписи под публикацией.

Фанаты звезды тут же отреагировали на травму малыша и пожелали ему крепкого здоровья: «Скорейшего выздоровления Мишеньке»; «Бедный малыш»; «Божечки, маленький такой! Бедняжка».

Напомним, ранее телеведущая Регина Тодоренко в социальной сети Instagram рассказала о болезни своего двухлетнего сына Майкла. Однако девушка не уточнила, чем болен ребенок.

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