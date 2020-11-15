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Проект станции метро «Савеловская» стал одним из лучших на международном архитектурном фестивале
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Проект станции метро «Савеловская» стал одним из лучших на международном архитектурном фестивале

Евгения Звощик

Общество

Проект станции московского метро «Савеловская» завоевал серебро на международном архитектурном фестивале «Зодчество 2020». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 15 ноября.

Отмечается, что станция метро стала одной из лучших в номинации «промышленная архитектура и инфраструктурные объекты». Кроме того, в Дептрансе рассказали, что проект реконструкции Единого диспетчерского центра городской подземки взял диплом Союза архитекторов России в той же категории.

Как пояснили в Департаменте, жюри выбрали данные проекты среди 44 конкурсантов, среди которых были конструкторско-технологический центр ГК «Калашников», комплекс зданий Балаклавской и Таврической ТЭС и многие другие.

В Telegram-канале Дептранса напомнили о том, что Единый диспетчерский центр расположен на Дмитровском шоссе в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Ереван».

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