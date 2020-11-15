Проект станции метро «Савеловская» стал одним из лучших на международном архитектурном фестивале

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Проект станции московского метро «Савеловская» завоевал серебро на международном архитектурном фестивале «Зодчество 2020». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 15 ноября.

Отмечается, что станция метро стала одной из лучших в номинации «промышленная архитектура и инфраструктурные объекты». Кроме того, в Дептрансе рассказали, что проект реконструкции Единого диспетчерского центра городской подземки взял диплом Союза архитекторов России в той же категории.

Как пояснили в Департаменте, жюри выбрали данные проекты среди 44 конкурсантов, среди которых были конструкторско-технологический центр ГК «Калашников», комплекс зданий Балаклавской и Таврической ТЭС и многие другие.

В Telegram-канале Дептранса напомнили о том, что Единый диспетчерский центр расположен на Дмитровском шоссе в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Ереван».

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