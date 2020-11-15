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Более 30 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на севере Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 30 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на севере Москвы

Евгения Звощик

Город

Свыше 30 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в торговых центрах на севере Москвы во время рейдов в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Тельнов.

По его словам, по факту 33 нарушений были составлены протоколы об административной ответственности по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Как пояснил Тельнов, санкция этой статьи предусматривает штраф в размере четырех тысяч рублей. Он добавил, что рейды проводились в ТЦ «Метрополис», «Галерея Аэропорт» и ТРЦ «XL», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что столичные инспекторы проверили, как заведения в центре столицы исполняют указ мэра Москвы о запрете на работу ночью. Данные рейды затронули более 30 заведений на улицах Новый Арбат и Арбат, а также в деловом центре «Москва-Сити».

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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