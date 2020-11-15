Сотрудник Росгвардии помог полицейским в Москве задержать нарушителя
Сотрудник одного из подразделений вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по столице стал очевидцем конфликта между несколькими мужчинами в центре Москвы. В этот момент правоохранитель не находился на службе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии в воскресенье, 15 ноября.
Инцидент произошел около одного из магазинов на Трехгорном валу. По информации ведомства, один из мужчин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух.
В этот момент к месту происшествия подъезжал патрульный автомобиль полиции. Нарушители заметили правоохранителей и попытались скрыться. Однако росгвардеец смог задержать одного из мужчин и затем передал его сотрудникам полиции. Добавляется, что сотрудник Росгвардии в результате данного происшествия не пострадал.
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