Сотрудник Росгвардии помог полицейским в Москве задержать нарушителя

Фото: rosgvard.ru

Россия, Москва, улица Трёхгорный Вал Карта всех событий

Сотрудник одного из подразделений вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по столице стал очевидцем конфликта между несколькими мужчинами в центре Москвы. В этот момент правоохранитель не находился на службе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии в воскресенье, 15 ноября.

Инцидент произошел около одного из магазинов на Трехгорном валу. По информации ведомства, один из мужчин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух.

В этот момент к месту происшествия подъезжал патрульный автомобиль полиции. Нарушители заметили правоохранителей и попытались скрыться. Однако росгвардеец смог задержать одного из мужчин и затем передал его сотрудникам полиции. Добавляется, что сотрудник Росгвардии в результате данного происшествия не пострадал.

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