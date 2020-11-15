Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сотрудник Росгвардии помог полицейским в Москве задержать нарушителя
Фото: rosgvard.ru

Сотрудник Росгвардии помог полицейским в Москве задержать нарушителя

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, улица Трёхгорный ВалКарта всех событий

Сотрудник одного из подразделений вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по столице стал очевидцем конфликта между несколькими мужчинами в центре Москвы. В этот момент правоохранитель не находился на службе. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии в воскресенье, 15 ноября.

Инцидент произошел около одного из магазинов на Трехгорном валу. По информации ведомства, один из мужчин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух.

В этот момент к месту происшествия подъезжал патрульный автомобиль полиции. Нарушители заметили правоохранителей и попытались скрыться. Однако росгвардеец смог задержать одного из мужчин и затем передал его сотрудникам полиции. Добавляется, что сотрудник Росгвардии в результате данного происшествия не пострадал.

Читайте также: СМИ: Бойца Яндиева задержали в Москве за драку со спортсменом Харитоновым

РосгвардияМоскваполиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте