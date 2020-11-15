Сын Сергея Зверева собирается выселить отца из квартиры

Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/zverevsuperstar/?hl=ru)

Приемный сын звездного стилиста и шоумена Сергея Зверева, Сергей Зверев-младший, собирается отсудить у отца квартиру.

Как пишут «Невские новости», молодой человек уже нашел адвоката для того, чтобы осуществить свои намерения. Зверев-младший уверен, что квартира принадлежит ему по закону, так как он там прописан. Известно, что с отцом молодой человек не общается — конфликт между ними произошел после свадьбы юноши, на которую он не пригласил отца, так как тот не одобрил невесту сына.

Как пишет «360», скандал вокруг звездной семьи не утихает уже долгое время. Сергей Зверев- старший был против брака сына из-за личности его невесты Юлии. Он думает, что девушка хочет обогатиться за счет знаменитой фамилии, и считает ее аферисткой. Кроме того, стилист узнал, что Юлия ранее была судима и у нее уже есть дети. Однако сына знаменитого отца это не смутило, и свадьба все же состоялась.

В последнее время звездный стилист активно выступает в защиту озера Байкал. Артист проводит одиночные пикеты в защиту заповедной территории. За свой одиночный пикет Зверев даже получил штраф за несоблюдение правил проведения подобных акций. Как сообщает RNS, в дальнейшем Мосгорсуд снизил размер штрафа артисту с 15 до 10 тысяч рублей.

Как писал «Царьград», Зверев даже собственноручно убирал прибрежную территорию озера, чтобы привлечь внимание к этой экологической проблеме.

Читайте также: Сергей Зверев назвал главные антитренды осени