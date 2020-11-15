Никита Джигурда оценил вокальные данные Ольги Бузовой

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Никита Джигурда назвал певиц Ольгу Бузову и Кристину Орбакайте «безголосыми, но усердными», пишет портал «Невские новости».

Он упомянул этих артисток в качестве иллюстрации той ситуации, когда артист добивается успеха не благодаря таланту, а вследствие своего упорства и трудолюбия. Таким образом Джигурда поддержал свою подругу Анастасию Волочкову, которая решила стать певицей и уже записала первую песню «До дна».

Как считает Джигурда, женщина замечательно поет, а также обладает большим усердием, что дает ей шанс на успех.

Интересно, что Никита привел в пример именно Бузову и Орбакайте, ведь эти фамилии пару недель часто упоминали в заголовках новостей в связи с тем, что стало известно о ссоре Бузовой с Аллой Пугачевой. Примадонна якобы нелестно высказалась о вокальных данных Бузовой, а та ответила, что лучше бы Алла Борисовна вспомнила о музыкальных талантах собственной дочери. Однако, как пишет «360», менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский уверен, что вся эта история — выдумка желтой прессы.

Надо отметить, что Бузова действительно трудолюбивый и упорный человек. Недавно «Царьград» писал, что артистка была крайне расстроена низкими баллами, которые ей поставили члены жюри в ледовом шоу.

— Как так? Пашешь сутками, и все равно низкие оценки, — сказала Ольга. Как известно, певица даже заплакала от такой несправедливости, однако потом взяла себя в руки и сообщила, что покидать проект не намерена.

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