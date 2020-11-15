Астрологи назвали знаки зодиака, которые не спешат вступать в брак

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Некоторые люди слишком ценят собственную свободу, им сложно взять на себя обязательства и вступить в официальные отношения. Портал «Невские новости» пишет, что представители некоторых знаков зодиака не спешат вступить в брак.

Стрельцы

Стрельцы слишком свободолюбивы. Люди, которые требуют постоянного внимания, только раздражают представителей этого знака. Любые обязательства их сковывают. Однако, если партнеру удастся доказать, что совместная жизнь может быть не скучной, а полной событий и приключений, то он может и соблазниться на подобную авантюру.

Водолеи

Ценят независимость, свободу и коллектив. Представителей знака Водолей влекут новые горизонты и открытия, так что брак для таких людей может стать обузой. Находиться под одной крышей с одним человеком для них невыносимо. Хотя, если партнер будет необычный и сможет заинтересовать Водолея, то их брак может стать интересным решением. Главное — не пытаться заставить Водолея подстраиваться под свои условия.

Львы

Живут с уверенностью, что достойны большего, поэтому часто заглядываются на других кандидатов, даже если рядом с ними самый лучший партнер. Такие действия, во-первых, могут обидеть вторую половину Льва, а во-вторых, чрезмерная разборчивость дает риск остаться одному до самой старости. Но надо отметить, что в отношениях Львы, как правило, щедрые и страстные партнеры.

Тельцы

Тельцы упрямы и не идут на компромисс. Представители этого знака зодиака скорее предпочтут остаться одинокими, чем подстраиваться под другого человека, уступать ему. К тому же рожденные под этим знаком зодиака люди вполне довольны собственной компанией. Но если вы уже оказались в отношениях с представителем этого знака, то знайте — его чувства — это всерьез и надолго. В отношениях они ценят комфорт, чувствительны к прикосновениям, а также почти всегда гурманы. Так что путь к их сердцу часто лежит через желудок.

Ранее «Царьград» писал о том, что астролог Светлана Проскурякова дала прогноз на следующий, 2021 год. Ее ключевым посылом было то, что трудолюбивые люди не останутся у разбитого корыта. Но слепо надеяться на удачу не стоит.

— Халявы ждать не нужно, важно трудиться. Это касается и быка, чей год сейчас грядет: бык упорный, настойчивый. Кто умеет трудиться, у кого есть творческое мышление, тот в новом году выиграет, — предсказала Светлана.

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