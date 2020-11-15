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В Государственном антинаркотическом комитете создали памятку о безопасной покупке лекарств
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В Государственном антинаркотическом комитете создали памятку о безопасной покупке лекарств

Дарья Пиотровская

Здоровье

В Государственном антинаркотическом комитете создали памятку о безопасной покупке лекарств, а также биологически активных и пищевых добавок в зарубежных интернет-магазинах.

В составе препаратов, купленных за рубежом, могут быть сильнодействующие вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории нашей страны. В таком случае, согласно статье 226.1 Уголовного кодекса РФ, за незаконное перемещение их в Россию предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 12 лет. Срок от 2 до 8 лет можно получить по статье 234 УК РФ за их незаконное приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта, нарушения правил обращения с ними.

— Незнание закона не освобождает от ответственности, — говорит нарколог Сергей Шишов. — Нужно быть бдительным, внимательно изучать закон. Были случаи выявления сильнодействующих веществ, например, в китайских средствах для похудения и многих разрекламированных за рубежом препаратах.

СПРАВКА

Списки сильнодействующих веществ, запрещенных или ограниченных в обороте на территории нашей страны, содержит Постановление правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».

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