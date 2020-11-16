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Пожарные спасли шесть человек из горящего дома на северо-востоке Москвы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Пожарные спасли шесть человек из горящего дома на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Минусинская улица, 10 Карта всех событий

Шесть человек спасены в ходе тушения возгорания в жилом доме на северо-востоке Москвы, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Пожар вспыхнул в доме 10 на Минусинской улице, огонь распространился на площади 35 квадратных метров.

Прибывшие по вызову пожарно-спасательные подразделения эвакуировали из горевшего дома шесть человек. Информация о пострадавших не поступала, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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МЧСМосквапожар
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