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Подозреваемый в телефонном мошенничестве задержан в Подмосковье
Фото: сайт Следственного комитета РФ

Подозреваемый в телефонном мошенничестве задержан в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали мужчину по подозрению в телефонном мошенничестве.

По версии следствия, подозреваемый под видом сотрудника банка в ходе телефонного разговора пообещал 83-летнему жителю города Протвино компенсацию за лекарства, если тот заплатит налог в размере 50 тысяч рублей. Пожилой мужчина перевел деньги на указанный счет.

Когда пострадавший понял, что его обманули, он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В рамках расследования дела полицейские выяснили, с какого телефонного номера поступил звонок пенсионеру, а также установили принадлежность счета, на который были переведены денежные средства.

В результате был задержан подозреваемый в мошенничестве. Суд постановил заключить его под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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