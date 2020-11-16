Премьер Японии и глава МОК заявили, что пандемия не сорвет проведение Олимпиады

Фото: официальный сайт Международного олимпийского комитета

Власти Японии и руководство Международного олимпийского комитета считают возможным проведение Олимпиады в Токио в 2021 году, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Kyodo.

По информации агентства, в понедельник, 16 ноября, японский премьер-министр Есихидэ Суга и глава МОК Томас Бах встретились для обсуждения данного вопроса.

— Мы разделяем огромное желание премьер-министра провести Игры в Токио в следующем году, — приводит пресс-служба комитета комментарий Баха.

Напомним, Олимпийские игры изначально должны были проводиться с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако COVID-19 нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год, их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр, — «Токио-2020».

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