Российские миротворцы помогли еще 475 беженцам вернуться в Степанакерт

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В Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики — вернулись еще 475 беженцев. Их сопроводили российские миротворцы, сообщило Министерство обороны страны.

— 15 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт, — указано в пресс-релизе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что колонна из 19 автобусов проследовала в столицу НКР из Еревана.

Также 15 ноября, в воскресенье, министерство начало формирование центра гуманитарного реагирования в Степанакерте.

По данным на понедельник, 16 ноября, в армянскую столицу прибыли еще 20 российских самолетов с миротворцами и техникой.

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