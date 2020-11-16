«Будьте внимательны»: астролог рассказала, чего ждать от последнего месяца 2020 года

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Таролог и астропсихолог Олеся Мезенцева рассказала, чего ждать от последнего месяца 2020 года. По ее словам, несколько важных дат окажут существенное влияние на каждого.

Так, например, 14 декабря произойдет солнечное затмение, звездным покровителем которого будет знак Стрельца. За три дня до него и в течение трех дней после не стоит планировать масштабные проекты, подписывать деловые соглашения или отправляться в путешествия.

— В период солнечного затмения события, которые происходят в вашей жизни, даже если они не очень значительные, как вам кажется, в дальнейшем будут оказывать на вашу жизнь огромное влияние. Поэтому «будьте очень внимательны» в этот период, — уточнила специалист.

По ее словам, 21 числа произойдет самое масштабное астрологическое событие 2020 года: Юпитер соединится с Сатурном в Водолее в день зимнего солнцестояния.

— Это не значит, что 21 декабря сразу случатся мегамасштабные события. Но идеи, проекты, которые будут обсуждаться в этот период, будут создавать новую мировую реальность, — рассказала эксперт.

Астролог обратила внимание, что весь декабрь 2020 года любые мелкие споры могут вылиться в грандиозные конфликты. В этот период лучше держать все под контролем. Однако Венера в Скорпионе сулит положительные эмоции в любовной сфере, передает «Пятый канал».

— В конце декабря Меркурий соединится с Нептуном. Меркурий отвечает за умственную активность, а Нептун — за воображение, мечты, работу с подсознанием. Поэтому если вы правильно поставите цели, продумаете их, большая вероятность, что они сбудутся, — заключила специалист.

Ранее сообщалось, что в конце 2020 года могут произойти возможные экологические проблемы и природные катаклизмы. Об этом рассказал ведущий астролог Михаил Бородачев. Эксперт отметил, что год с пятью двойками может принести много опасности.

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