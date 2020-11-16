Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог рассказала, почему тянет на сладкое
Фото: pexels.com/Lukas

Диетолог рассказала, почему тянет на сладкое

Юлия Ямпольская

Здоровье

У многих появляется навязчивое желание съесть что-то сладкое. О том, как с этим бороться, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что человек может себя баловать. Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения в еде.

— Если вам захотелось торт, съешьте его и возвращайтесь к обычной жизни, — уточнила эксперт.

Бывает, что у человека появляется бесконечное желание сладкого. В таком случае необходимо искать причину. Она может быть физического и психологического характера. Так, например, людям может не хватать каких-то элементов.

— Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний — в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B – это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы, — рассказала Соломатина.

По ее словам, причиной острого желания сладкого может быть спонтанная ситуация, стресс и нехватка энергии, передает радио Sputnik.

— Это может быть развод, болезнь близких, или человек не может получить гормоны удовольствия, которые получал от чего-то: не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает, — поделилась врач.

Также, по мнению эксперта, в зимний и осенний периоды может не хватать энергии. Для того, чтобы согреться, он употребляет что-то сладкое, жирное и тягучее.

Ранее диетолог назвала опасный для диабетиков напиток. Она пояснила, что отжим сока из фруктов приводит к потере пищевых волокон, что провоцирует повышение всасывания сахаров.

Читайте также: Эксперт по питанию перечислила продукты для борьбы с осенней депрессией

врачдиетологсладкая пища
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Памяти Джигарханяна: большой Актер с большой буквы

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте