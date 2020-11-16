Диетолог рассказала, почему тянет на сладкое

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У многих появляется навязчивое желание съесть что-то сладкое. О том, как с этим бороться, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что человек может себя баловать. Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения в еде.

— Если вам захотелось торт, съешьте его и возвращайтесь к обычной жизни, — уточнила эксперт.

Бывает, что у человека появляется бесконечное желание сладкого. В таком случае необходимо искать причину. Она может быть физического и психологического характера. Так, например, людям может не хватать каких-то элементов.

— Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний — в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B – это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы, — рассказала Соломатина.

По ее словам, причиной острого желания сладкого может быть спонтанная ситуация, стресс и нехватка энергии, передает радио Sputnik.

— Это может быть развод, болезнь близких, или человек не может получить гормоны удовольствия, которые получал от чего-то: не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает, — поделилась врач.

Также, по мнению эксперта, в зимний и осенний периоды может не хватать энергии. Для того, чтобы согреться, он употребляет что-то сладкое, жирное и тягучее.

Ранее диетолог назвала опасный для диабетиков напиток. Она пояснила, что отжим сока из фруктов приводит к потере пищевых волокон, что провоцирует повышение всасывания сахаров.

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