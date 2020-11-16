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Работу летней навигации в Москве продлили до 17 ноября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Работу летней навигации в Москве продлили до 17 ноября

Виктория Родимкина

Город

Летнюю пассажирскую навигацию в Москве решено было продлить до 17 ноября из-за благоприятной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы» в понедельник, 16 ноября.

Ранее сообщалось, что пассажирскую навигацию планируется завершить 14 ноября.

В пресс-службе уточнили, что на основании благоприятного гидрометеорологического прогноза «Росморречфлот» решил продлить работу навигации по 17 ноября. Угличский шлюз, шлюзы № 1–9, Москворецкая система, шлюз № 10, «Белоомут», «Кузьминск», Рыбинский шлюз будут работать до этой даты, если не поступит новых уточнений, передает агентство городских новостей «Москва».

Летняя пассажирская навигация по Москве-реке открылась с опозданием на два месяца — 23 июня. Старт пассажирской навигации по Москве-реке был отложен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе в связи с пандемией коронавируса.

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Москва-рекаграфик работпассажирская навигация
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