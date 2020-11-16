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«Не дали мозгов в детстве»: Прохор Шаляпин признался, что его музыкальная карьера не сложилась
/ Фото:instagram.com/shalyapin_official/

«Не дали мозгов в детстве»: Прохор Шаляпин признался, что его музыкальная карьера не сложилась

Юлия Ямпольская

Звезды

Певец Прохор Шаляпин признался, что его музыкальная карьера не сложилась. Этим мнением он поделился в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Исполнитель отметил, что профессия артиста является унизительной. В жизни известного человека может произойти много неудач.

— Но при этом надо всегда вставать, отряхиваться с улыбочкой на лице. И вперед. Невозможно победить того, кто не сдается, — рассказал Шаляпин.

Он также добавил, что не до конца прошел испытания жизни, но, несмотря ни на что, певец не сдается.

— Мне не дали мозгов в детстве. Это была утрата. Мне не привили какие-то фундаментальные вещи. Я не видел семейной любви. У меня всегда мать с отцом выясняли отношения, но я-то причем, — заключил исполнитель.

Ранее пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему рассталась с музыкантом Прохором Шаляпиным. Она отметила, что их роман не был ради шоу.

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