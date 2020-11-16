Семнадцать граждан США получили российские госнаграды

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Семнадцать граждан США, принимавших участие в Северных конвоях по доставке грузов и техники в СССР в годы Великой Отечественной войны, получили медали Ушакова. Об этом посольство России в Америке сообщило в социальных сетях.

— Вручение государственных наград Российской Федерации является признанием личного мужества и отваги американских ветеранов, — указано в заявлении дипмиссии в Facebook.

Дипломаты напомнили, что по программе ленд-лиза в 1944 году через Северную Атлантику из стран антигитлеровской коалиции в Советский Союз направлялись танки, машины и продовольствие. При этом поставки сопровождались конфронтациями с флотом Третьего рейха. Кроме того, операции оказывались под особым риском из-за угрозы быть застигнутыми с воздуха либо при атаке субмарин.

Отметим, что указ о награждении 17 американских ветеранов был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в августе 2020 года.

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