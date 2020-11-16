Капитальный ремонт проведут в павильоне № 49 на ВДНХ

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Россия, Москва, проспект Мира, 119с49 Карта всех событий

В Москве на ВДНХ в павильоне № 49 «Воспроизводство сельскохозяйственных животных» проведут капитальный ремонт. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов в понедельник, 16 ноября.

По его словам, проект капитального ремонта здания по адресу проспект Мира, дом № 119, строение 49, уже согласован.

— Там отремонтируют фасад, дверные и оконные откосы. Кроме того, обновят наружные металлические лестницы, витражи входной группы, покрытия и ограждения кровли и другое, — сказал Валерий Леонов.

По данным пресс-службы комплекса градостроительной политики Москвы, во время внутренних работ специалисты частично заменят перегородки, отремонтируют пол и потолок. Кроме того, будет выполнена полная отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Рабочие заменят системы электроснабжения, водоотведения, водоснабжения и отопления.

Глава Москомэкспертизы напомнил, что возрождение ВДНХ началось с 2014 года. Павильоны выставки приводятся в порядок, в них обновляют инженерные системы. На территории реставрируются фонтаны, добавили в пресс-службе.

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