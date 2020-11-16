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Эксперт объяснил, почему полезно выключать смартфон перед сном
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, почему полезно выключать смартфон перед сном

Захар Чайченко

Технологии

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, почему привычка выключать смартфон перед сном несет положительные психологические последствия.

С ее слов, свечение экрана телефона вызывает серьезное нарушение сна. Кроме того, Боровикова рассказала о том, что ученые не раз проводили исследования, которые демонстрировали прямо пропорциональную связь между нарушениями сна и использованием смартфона в темноте в постели.

В связи с нагрузкой, которую оказывает свечение экрана гаджета, эксперт рекомендует включать ночной режим в самих настройках телефона. Данная опция позволяет снизить тот вред, который наносит свечение экрана смартфона, передает агентство «Прайм».

В заключение специалист порекомендовала не оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Это может негативно сказаться на сроке службы аккумулятора смартфона.

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