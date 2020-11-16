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Мурашко: В стационарах используют до 32 препаратов для лечения COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мурашко: В стационарах используют до 32 препаратов для лечения COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

В стационарах используют более 30 препаратов для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью «России 24».

По словам главы Минздрава, действующие рекомендации его ведомства подразумевают применение самых современных схем лечения.

— Они (рекомендации — прим. «ВМ») включают в общей сложности около 17 препаратов для амбулаторно-поликлинической терапии, — отметил Мурашко, уточнив, что это основные средства для лечения ковида.

При этом в стационарах задействуют целых 32 препарата, добавил министр.

Ранее Мурашко назвал число находящихся в реанимации пациентов с COVID-19.

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