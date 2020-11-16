Около 100 нелегальных кредиторов выявили в столичном регионе с января

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

За девять месяцев 2020 года в Москве и Московской области выявили 98 нелегальных кредиторов. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили в пресс-службе Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Отмечается, что данные организации незаконно выдавали гражданам деньги взаймы. Многие из черных кредиторов осуществляли деятельность в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), предоставляя займы под залог паспорта транспортного средства (ПТС). Кроме того, было установлено значительное число индивидуальных предпринимателей (ИП), предоставлявших потребительские займы под залог имущества под видом заключения договоров комиссии с правом обратного выкупа.

Также с января по сентябрь выявлено 25 организаций с признаками финансовых пирамид. Из них 21 находилась в Москве, а четыре — в Московской области. Всего за девять месяцев 2020 года Банк России выявил более тысячи организаций, которые нелегально действовали на финансовом рынке.

Читайте также: Около 200 миллиардов рублей льготной ипотеки выдали в Москве