Путин обсудил с Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что с учетом сопредседательства Москвы и Парижа в Минской группе ОБСЕ лидеры обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В частности, Путин проинформировал главу Пятой республики о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, которые позволили избежать новых жертв в данном регионе. Кроме того, Путин сообщил о развертывании российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

Также российский лидер рассказал в разговоре с Макроном о создании российского Центра гуманитарного реагирования. Помимо этого, президенты затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе, сообщается на официальном сайте Кремля.

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