Глава ВОЗ: Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19

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Появление вакцины от нового типа коронавирусной инфекции позволит взять распространение вируса под контроль, но само по себе не покончит с пандемией COVID-19. Такое заявление сделал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник, 16 ноября.

Он отметил, что с момента возникновения пандемии было понимание, что вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять вирус под контроль.

— Сама по себе вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам по-прежнему нужно будет продолжить наблюдение, тестирование, изоляцию и уход за больными, — написал глава ВОЗ в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Он также обратил внимание, что необходимо будет отслеживать людей, с которыми контактировали заболевшие, и помещать их в карантин. Также, по словам главы ВОЗ, нужно взаимодействие с сообществами и призывать людей быть осторожными.

Он добавил, что сначала поставки вакцин против COVID-19 будут ограниченными, поскольку приоритет будет отдаваться медработникам, пожилым людям и другим категориям населения из группы риска.

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