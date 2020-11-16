Полиция ликвидировала наркопритон на юго-востоке Москвы
Сотрудники столичной полиции ликвидировали наркопритон в Рязанском районе. Об этом в понедельник,16 ноября, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).
Полицейские выяснили, что 43-летний мужчина систематически предоставлял наркозависимым людям свою жилплощадь в 1-м Институтском проезде. Сотрудники правоохранительных органов изъяли шприцы и свертки с элементом неизвестного происхождения массой более шести граммов. Согласно результатам экспертизы, этим веществом является марихуана.
Мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Уголовное дело возбудили после смерти пациентов в московской частной клинике