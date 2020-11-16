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Трогательное видео спасения пса в Мексике сделало его звездой Сети
Фото: YouTube.com / El Universal

Трогательное видео спасения пса в Мексике сделало его звездой Сети

Виктория Федотова

Животные

В Сети набирает популярность видео, снятое в мексиканском штате Табаско. Местные моряки спасли лабрадора, который едва не утонул из-за наводнения.

На кадрах видно, что пес держался за оконную решетку, чтобы не погибнуть. За короткое время ролик разлетелся по Сети и набрал десятки тысяч просмотров.

В комментарии к ролику уточняется, что теперь лабрадор в безопасности в компании своих спасателей.

Пользователи Сети не смогли сдержать восторг при виде этих кадров:

«Пусть кто-то очень заботливый заберет его»; «Это очень трогательное видео, спасибо морякам!»; «Благословение этим людям. Надеюсь, они продолжают спасать этих маленьких животных».

Видео опубликовано на YouTube.

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