Онищенко сообщил, как снизить риск заражения коронавирусом

Геннадий Онищенко отметил, что сейчас ситуация осложняется тем, что наступает время холодов / Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

Он отметил, что рост заболеваемости COVID-19 в стране будет продолжаться еще некоторое время. Все будет зависеть от того, насколько быстро популяция выработает иммунитет. По мнению Онищенко, сейчас ситуация осложняется тем, что наступает время холодов.

— Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда — выскочил, охладился, подпростыл — будет работать на мельницу этой инфекции, — сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул важность адекватной температура в домах россиян.

По словам депутата, ограничения в связи с COVID-19 большого эффекта не дают. Важно действовать в нескольких направлениях. Так, людей, которые заболели, нужно вовремя выявлять и изолировать от других. В первую очередь, следует быть внимательными старшему поколению и людям с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями, так как они попадают в группу риска. Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции.

Онищенко посоветовал для того, чтобы повысить сопротивляемость организма и уменьшить риск заразиться COVID-19, хорошо питаться, следить за уровнем витамина D, стимулирующим иммунную систему, держать себя в тонусе и не забывать о физической активности.

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