СМИ: В правительстве поручили ликвидировать все ФГУПы до конца 2021 года

Фото: официальный сайт Государственной Думы России

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил Минпромторгу, Минфину, Росимуществу, ФНС и ФАС до конца 2021 года акционировать или ликвидировать действующие федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП). Об этом во вторник, 17 ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на текст поручения.

Кроме того, поручено пересмотреть структуру собственности государственных компаний. Так, если Россия напрямую владеет госорганизацией, то ее следует передать в вертикально интегрированные структуры, госкорпорации или в собственность субъекта РФ.

В Минфине отметили, что сроки реформы установлены поручением российского правительства. Конкретные этапы реализации мероприятий, которые направлены на исполнение поручения, прорабатываются с заинтересованными органами в рамках подготовки дорожных карт по ликвидации или реорганизации подведомственных ФГУПов.

Также уточняется, что реализация мероприятий по сокращению участия РФ во ФГУПах и обществах с государственным участием будет обеспечена федеральными органами исполнительной власти. В настоящее время проводится работа по оптимизации состава государственных предприятий. Сейчас Минпромторг курирует 31 ФГУП, среди которых восемь находятся в стадии банкротства или ликвидации.

По данным ФНС, в реестре юридических лиц по состоянию на 1 ноября зарегистрировано почти 700 ФГУП.

В декабре 2019 года Государственная дума приняла закон, который предусматривает запрет на создание новых и ликвидацию или реорганизацию существующих унитарных предприятий до 2025 года.

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