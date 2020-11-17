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Полицейские задержали мужчину за повреждения автомобилей в центре Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Полицейские задержали мужчину за повреждения автомобилей в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
улица 1-я Дубровская, 1, корпус 2.Карта всех событий

В центре Москвы полиция задержала мужчину, который разбил несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу во вторник, 17 ноября.

В ночь на 15 ноября в отдел полиции поступила информация о происшествии на улице 1-я Дубровская, 1, корпус 2. Москвичи сообщили, что во дворе дома неизвестный бьет ногами по машинам.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего гражданина, который разбил транспортные средства. От граждан, чьи автомобили пострадали от действий мужчины, поступили заявления. Задержанного направили на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в хулиганстве. В полицию поступила информация о том, что на улице Гиляровского произошла драка с огнестрельным ранением. Полицейские установили, что неизвестные напали на двух 30-летних граждан, жителя и гостя столицы.

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