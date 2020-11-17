Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 17 ноября, столичный регион останется на западной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус трех до минус одного градуса. В Подмосковье температура ожидается от шести до одного градуса ниже нуля.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы, а атмосферное давление существенно выше нормы. Не зависимо от имеющихся заболеваний, люди, которые страдают повышенной метеочувствительностью, тяжело переносят изменения погоды. Может резко ухудшиться самочувствие, что сопровождается сильными головными болями, головокружением, одышкой, учащенным сердцебиением, артериальное давление быстро повышается или быстро начинает понижаться.

В преддверии зимы происходит смена световых ритмов, что также является природным стрессом для организма и может вызывать нарушение нейроэндокринной регуляции, сказываться на психологическом состоянии, самочувствии, активности и настроении. Для профилактики таких недомоганий следует использовать средства, назначенные врачом для лечения основного заболевания. Также рекомендуется заниматься спортом, гулять на свежем воздухе и соблюдать режим труда и отдыха.

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