Москвичей предупредили о новых способах мошенничества в супермаркетах

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Новый вид мошенничества с банковскими картами появился в столичных супермаркетах. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

Способ заключается в том, что мошенники подходят к покупателям на кассе и предлагают оплатить их покупки картой, а взамен получить от людей наличные деньги.

Карты, которыми мошенники оплачивают покупки посетителей, были ранее похищены. Злоумышленники не знают пин-кода, поэтому пытаются обналичить средства с помощью покупок граждан. Они объясняют свои действия неработающим банкоматом.

— Многие идут навстречу, так как большинство людей бывали в аналогичных ситуациях, когда банкомат не работает, а оплатить покупку необходимо, — цитирует пресс-службу столичной полиции ТАСС.

Уточняется, что в роли мошенников чаще всего выступают молодая женщина или мужчина.

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