В Москве выявили 5882 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние 24 часа в столице выявили 5882 новых случая коронавируса. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки московские врачи вылечили еще 5724 пациента от коронавирусной инфекции за последние сутки. Таким образом, что число людей, которые вылечились от инфекции, увеличилось до 377 131 человека.

Фото: Оперштаб

В России за минувшие сутки выявлено 22 410 новых случаев COVID-19. Из них 24,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Больше всего случаев инфекции выявили за сутки в столице, Санкт-Петербурге, Московской области и в Нижегородской области.

Ранее ученые из Великобритании назвали опасные последствия длительного течения коронавируса для молодых людей. Результаты их исследования показали, что вирус может оказывать долгосрочное воздействие на молодежь.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 1,3 миллиона медицинских масок закупили в Мострансавто с октября