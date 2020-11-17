«Таскала в сумке»: Надежда Бабкина рассказала, совмещала работу и воспитание сына

Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

Певица Надежда Бабкина рассказала, как 46 лет назад она воспитывала своего сына. Тогда исполнительница продолжала учиться в университете, поэтому часто брала ребенка с собой.

Надежда Бабкина родила сына в 1974 году. На тот момент певица была замужем за музыкантом Владимиром Заседателевым. Ребенка назвали Данилой.

— Я всюду таскала его с собой. Брала на гастроли, даже на заседания парткома перед загранпоездками. Данила сидел в специально приспособленной для него сумке, которая стояла на подоконнике. Я эту сумку выменяла на топ у одной подружки, — цитирует Бабкину Cosmopolitan.

Тогда Бабкина училась в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Грудного ребенка нельзя было брать с собой на занятия. Поэтому певица просила присмотреть за сыном своих знакомых, в том числе и соседку по имени Тоня.

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