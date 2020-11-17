Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эпидемиолог о ситуации с COVID-19 в России: Намечается тенденция к стабилизации
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эпидемиолог о ситуации с COVID-19 в России: Намечается тенденция к стабилизации

Виктория Родимкина

Здоровье

Рост заболеваемости коронавирусом в России идет за счет регионов, а не Москвы, но в целом намечается тенденция к стабилизации. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во вторник, 17 ноября.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионах разная.

— Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная, в 25 отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации, — цитирует Горелова РИА Новости.

Он отметил, что цифры по суточной заболеваемости COVID-19 принципиально не имеют значения, только если это не экспоненциальный рост. К ситуации, которая происходит на сегодняшний день, страна готова, уточнил эпидемиолог.

Александр Горелов также подчеркнул, что на данный момент важно соблюдать меры профилактики коронавируса. Так, в регионах, где соблюдаются правила, показатели заболеваемости невысокие, добавил специалист.

Ранее Роспотребнадзор призвал обрабатывать мобильные телефоны антисептиком, чтобы сократить риск заражения инфекцией.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач заявил об опасности облысения при коронавирусе

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Врач без права на диагноз

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Атом, дроны и кибератаки: какой будет третья мировая

Юрий Козлов
Юрий Козлов

«Жить не по лжи» стало веселее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не спешите подводить итоги года

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама не зря морозила сына

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Российско-турецкий миротворческий конфликт

Все мнения
О проекте