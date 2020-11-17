Эпидемиолог о ситуации с COVID-19 в России: Намечается тенденция к стабилизации

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Рост заболеваемости коронавирусом в России идет за счет регионов, а не Москвы, но в целом намечается тенденция к стабилизации. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов во вторник, 17 ноября.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионах разная.

— Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная, в 25 отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации, — цитирует Горелова РИА Новости.

Он отметил, что цифры по суточной заболеваемости COVID-19 принципиально не имеют значения, только если это не экспоненциальный рост. К ситуации, которая происходит на сегодняшний день, страна готова, уточнил эпидемиолог.

Александр Горелов также подчеркнул, что на данный момент важно соблюдать меры профилактики коронавируса. Так, в регионах, где соблюдаются правила, показатели заболеваемости невысокие, добавил специалист.

Ранее Роспотребнадзор призвал обрабатывать мобильные телефоны антисептиком, чтобы сократить риск заражения инфекцией.

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