Врач рассказал, чем опасна косточка на ноге

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Заболевания опорно-двигательного аппарата являются главной причиной инвалидности в мире. Одно из самых распространенных из них среди женщин пожилого возраста — вальгусная деформация стопы.

Заведующий ортопедическим отделением ГКБ № 17 и Центром хирургии стопы и голеностопного сустава, врач-травматолог-ортопед Армен Петросян рассказал, что примерно 60 процентов женщин к 65 годам имеют те или иные патологии ступни, а около 20 процентов страдают вальгусной деформацией пальца стопы, сообщает NEWS.ru.

У женщин вальгусная деформация стопы встречается в 10 раз чаще, чем у мужчин, потому что дамы чаще носят неудобную обувь с узким носом и на высоком каблуке, на состояние ступни не лучшим образом влияют любые гормональные изменения, а также недуг передается по наследству исключительно по женской линии.

Врач отметил, что у данного заболевания выделяют три стадии. На первой выпуклость лишь немного просматривается. Проблем в выборе обуви на этом этапе не возникает, а болевые ощущения отсутствуют. По мере развития заболевания больная ступня все больше дает о себе знать — обувь начинает не подходить по ширине, а ступня начинает нестерпимо болеть. На третьей стадии шишка уже достигает значительных размеров, из-за чего человек может лишиться возможности ходить. Поэтому откладывать лечение заболевания нельзя, так как в запущенных случаях вальгусная деформация может привести к инвалидности.

Ранее ФАН писало, что телеведущая Ольга Бузова столкнулась с вальгусной деформацией стоп и после съемок проекта «Ледниковый период» ей потребуется операция.

— Косточка начала заново расти. Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета, — рассказала звезда.

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