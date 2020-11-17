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Нутрициолог объяснила, чем опасен прием кефира на ночь
Фото: flickr.com / Helen Terentieva

Нутрициолог объяснила, чем опасен прием кефира на ночь

Оксана Васильева

Здоровье

Нутрициолог Алена Степанова объяснила, что прием кефира и еды перед сном ведет к сахарному диабету, сообщает «МИР 24».

— Организм ночью должен заниматься очищением, а не перевариванием. Ночью переваривание замедляется. Очень часто с утра у таких людей можно обнаружить запах изо рта, потому что еда стоит в желудке, начинает гнить, бродить, она не переваривается. Важно, чтобы последний прием пищи был за три–четыре часа до сна. Забудьте про кефир на ночь и прочее, потому что это ведет к сахарному диабету, как бы это странно ни звучало, — сказала Степанова.

Она отметила, чтобы избавиться от такой привычки, нужно ее осознать и начать заниматься своим здоровьем.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что врач-диетолог Ирина Лизун рассказала про специи, которые могут использоваться в качестве биологически активных добавок к горячим напиткам и благотворно влиять на организм человека. Например, можно взять звездочку бадьяна, кардамон, корицу и сварить безалкогольный глинтвейн на вишневом или виноградном соке.

Источник: mir24.tv

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