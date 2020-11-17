Столичные власти выделят более 960 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Свыше 960 миллиардов рублей дополнительно выделят в столице на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что постановление по данному вопросу подписал глава города Сергей Собянин.

Средства будут направлены на помощь в резервных госпиталях и обсерваторах. Кроме того, средства выделят на допвыплаты специалистам (помощникам) по уходу в домах престарелых и психоневрологических интернатах, переведенных в непрерывный (сменный) режим работы, а также на компенсацию расходов на проезд медработников и осуществление доставки оборудования, медикаментов и средств защиты.

Ранее сообщалось, что власти Москвы заявили, что меры контроля позволили снизить число COVID-больных. Только четыре процента от общего числа тех, с кем поддерживается коммуникация, госпитализировали. Остальные горожане получали консультации и соответствующую помощь.

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