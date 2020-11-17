Астрологи рассказали, как вести себя после ретроградного Марса

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Период ретроградного Марса, который длился два месяца, подошел к концу. Теперь всем знакам зодиака нужно проанализировать произошедшее и понять, что же делать дальше.

Овен

Овнам после ретроградного Марса нужно высвобождать накопившуюся энергию. Лучше всего подойдут физические нагрузки. Спорт избавит от лишних мыслей и поможет взбодриться. Также важно уделить время личным проблемам, в последнюю очередь обращая внимание на окружающих.

Телец

Этому знаку зодиака может сильно достаться от воинственного Марса. Тельцы способны впасть в депрессию или вспомнить про свое хроническое заболевание. В этом случае лучше обратиться за помощью к специалистам.

Близнецы

Звезды подталкивают этот знак зодиака к сближению с родственниками. Близнецам необходим адекватный диалог с родными, в котором никто не будет переходить на личности. Не помешают и новые любовные отношения.

Рак

Ретроградный Марс подарил Ракам шанс сменить место работы или даже профессию. Для женщин этого знака зодиака пришло время подумать о расставании с нерешительным возлюбленным.

Лев

Для этого знака зодиака осень принесла депрессивное чувство. К ноябрю Львам удалось ощутить свое бесстрашие перед проблемами и обрести спокойствие.

Девы

Ретроградный Марс преподнес им трудности в виде бумажной волокиты и финансовых сложностей. Девы научились справляться с такими проблемами, поэтому они на пути их решения.

Весы

Этому знаку лучше не поддаваться на провокации окружающих и пытаться сохранить чувство равновесия. Если удастся с этим справиться, впереди — воплощение грандиозных планов.

Скорпион

Марс научил Скорпионов быстро решать возникшие трудности. Этот навык останется с ними и дальше. Скорпионам осталось обрести уверенность и оптимизм.

Стрелец

Этот знак зодиака затянула осенняя хандра. Плохое настроение для Стрельцов стало нормой, поэтому в отношениях с близкими — преимущественно выяснение отношений. Звезды советуют срочно менять ситуацию.

Козерог

После ретроградного Марса Козерогам не хватает самостоятельности. Особенно это касается денежного вопроса. Конец года — лучшее время начать свободную жизнь.

Водолей

Этому знаку зодиака звезды советуют немного расслабиться и порадовать себя дорогим подарком.

Рыбы

Рыбам советуют найти время для спортивных и уходовых процедур. После череды неурядиц пришел момент привести свой внешний вид в порядок, передает «Лиза».

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