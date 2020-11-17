Москвичей предупредили о метели и гололеде в ночь на 19 ноября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Метель и гололед ожидаются в столице и Подмосковье, а также в других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в ночь на четверг, 19 ноября. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Там отметили, что во второй половине дня пятницы, 20 ноября, и ночью субботы, 21 ноября, в ЦФО снова пройдет снег.

— Ночью 19 ноября в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской областях и Москве ожидаются снег, местами сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метель, — говорится в сообщении.

Синоптики также сообщили, что в северной части округа ожидается установление временного снежного покрова. В субботу, 21 ноября, столбик термометра опустится до отрицательных значений. Водителей предупредили об образовании гололедицы.

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