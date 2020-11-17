Москвичам предложили составить идеальный новогодний плей-лист

Фото: Алексей Орлов

Слушателям предлагают составить идеальный новогодний плей-лист для праздничного концерта.

С 17 ноября в сообществе Москва 24 «ВКонтакте» можно проголосовать в специальном мини-приложении за трех любимых исполнителей. Артисты и группы, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие в новогоднем концерте «Новый, Go!» — отличной альтернативе наскучившим «голубым огонькам». Концерт будет транслироваться сразу на трех площадках.

Группы Cream Soda, Zivert, RASA, Монеточка, Моя Мишель, Therr Maitz, Niletto, Burito, Клава Кока станут кандидатами на участие в новогоднем концерте. Как зазвучит новогодняя ночь — решать только зрителям.

Мария Михайлова, директор по маркетингу объединенной редакции «Москва Медиа»:

— Для нас эта коллаборация не только смелая возможность познакомить телезрителя с новыми восходящими звездами, но и показать молодой аудитории, что с телевизором еще не все так плохо, мы можем и умеем говорить с ними на одном языке. Особенно приятно, что наши партнеры поддержали идею, и совместный проект увидит гораздо больше человек, чем если бы мы делали каждый свой концерт по отдельности.

Ранее «Радио1» рассказывало про тренды новогодних украшений в связи с пандемией коронавируса. Мастер из Подмосковья в шутку создала елочную игрушку — Деда Мороза в медицинской маске, и эта идея стала очень популярной. К празднику, вероятно, весь мир будет ждать много новых вариантов елочных украшений и костюмов на новогодние вечеринки в дистанционном формате.

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