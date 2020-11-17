Путин сообщил о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС, что ситуация в Нагорном Карабахе стабилизируется, достигнутые договоренности соблюдаются.

Во время выступления на саммите БРИКС, который проходит в режиме онлайн, президент РФ напомнил, что в сентябре конфликт в Карабахе перешел в острую фазу.

По словам Владимира Путина, Россия приняла активные усилия, чтобы остановить боевые действия между двумя государствами и найти компромиссное решение.

— В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента, — напомнил российский лидер.

Он отметил, что это зафиксировано в трехстороннем заявлении, которые были подписаны лидерами России, Азербайджана и премьер-министром Армении.

Президент Росси подчеркнул, что соглашение соблюдается, боевые действия полностью прекращены, а обстановка стабилизировалась.

— Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе и в интересах как азербайджанского, так и армянского народа, — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

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